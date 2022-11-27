Madonna 6 çocuğuyla aile fotoğrafı paylaştı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Şükran Günü'nde 6 çocuğuyla bir araya geldi ve aile fotoğraflarını paylaştı.

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Madonna 6 çocuğuyla aile fotoğrafı paylaştı - Resim : 1

Madonna, çocukları Lourdes (26), Rocco (22), David (17), Mercy James (16) ve ikizler Estere ve Stelle (10) ile birlikte aile fotoğrafını paylaştı.

64 yaşındaki Madonna, fotoğrafın açıklamasına "Şükran duyduklarım" yazdı.

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Madonna 6 çocuğuyla aile fotoğrafı paylaştı - Resim : 2

Madonna'nın Carlos Leon ile olan ilişkisinden kızı Lourdes Maria; Guy Ritchie ile olan evliliğinden oğlu Rocco bulunuyor. Ünlü şarkıcı, Ritchie ile evliyken 2006 yılında bir yaşındaki David Banda'yı; 2009 yılında  Malavi'den 2006 doğumlu kızı Mercy James'i evlat edindi. 

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Madonna 6 çocuğuyla aile fotoğrafı paylaştı - Resim : 3

Ünlü şarkıcı, Ritchie ile evliyken 2006 yılında bir yaşındaki David Banda'yı; 2009 yılında  Malavi'den 2006 doğumlu kızı Mercy James'i evlat edindi. 

Madonna 2017 yılında da Doğu Afrika ülkesi Malavi’den ikiz kız kardeşler Esther ve Stella Mwale'yi onlar dört yaşındayken evlat edindi.

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Madonna 6 çocuğuyla aile fotoğrafı paylaştı - Resim : 4