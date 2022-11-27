Madonna 6 çocuğuyla aile fotoğrafı paylaştı

Madonna'nın Carlos Leon ile olan ilişkisinden kızı Lourdes Maria; Guy Ritchie ile olan evliliğinden oğlu Rocco bulunuyor. Ünlü şarkıcı, Ritchie ile evliyken 2006 yılında bir yaşındaki David Banda'yı; 2009 yılında Malavi'den 2006 doğumlu kızı Mercy James'i evlat edindi.