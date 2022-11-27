Madonna 6 çocuğuyla aile fotoğrafı paylaştı

Madonna, çocukları Lourdes (26), Rocco (22), David (17), Mercy James (16) ve ikizler Estere ve Stelle (10) ile birlikte aile fotoğrafını paylaştı.
64 yaşındaki Madonna, fotoğrafın açıklamasına "Şükran duyduklarım" yazdı.
Madonna'nın Carlos Leon ile olan ilişkisinden kızı Lourdes Maria; Guy Ritchie ile olan evliliğinden oğlu Rocco bulunuyor. Ünlü şarkıcı, Ritchie ile evliyken 2006 yılında bir yaşındaki David Banda'yı; 2009 yılında Malavi'den 2006 doğumlu kızı Mercy James'i evlat edindi.
Ünlü şarkıcı, Ritchie ile evliyken 2006 yılında bir yaşındaki David Banda'yı; 2009 yılında Malavi'den 2006 doğumlu kızı Mercy James'i evlat edindi.
Madonna 2017 yılında da Doğu Afrika ülkesi Malavi’den ikiz kız kardeşler Esther ve Stella Mwale'yi onlar dört yaşındayken evlat edindi.