Madonna çocuklarının uyması gereken 5 kuralı paylaştı

Müzik dünyasının en ünlü prodüktörlerinden Max Martin ile güçlerini birleştiren ünlü şarkıcı Madonna, “When in Doubt go to Work" adlı şarkısını hayranlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Pop müziğin ikonik ismi Madonna, 6 çocuğunun da uymasını istediği kuralları sıraladı.

İLK KURAL GÜLÜMSE

NTV'nin haberine göre sosyal medya hesabında paylaşım yapan 64 yaşındaki yıldız, beş ev kuralını kara tahtada listelediği bir fotoğrafı internete yükledi.

Tahtadaki ilk kural "Gülümse" iken "Mutlu Ol", "Başkalarını dinle", "Kibar konuş" ve "Elindekilerle yetin" diğer kurallar arasında yer aldı.

6 ÇOCUĞU VAR

Madonna'nın 6 çocuğu var: 26 yaşındaki Lourdes Leon, 22 yaşındaki Rocco Ritchie, 17 yaşındaki David Banda Ciccone, 16 yaşındaki Mercy James Ciccone ve 10 yaşındaki ikizler Estere'yle Stelle Ciccone.

Daha önce Vanity Fair dergisine konuşan yılldız, "kendisi gibi bir anne"yle büyümenin çocukları için zorlayıcı olduğunu bildiğini söylemişti. Şarkıcı "Ne olursa olsun, kim olursanız olun, çocuk sahibi olmak ve çocuk yetiştirmek bir sanattır" demişti.