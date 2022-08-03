Madonna kendi filmi için kolları sıvadı: "Benim hikayemi benden başka kimse anlatamaz!"

Popun kraliçesi 63 yaşındaki Madonna, hayatını konu alan yeni biyografi filmi için kolları sıvadı. Kendisini canlandırması için Julia Garner’ı seçen pop yıldızı, Variety’e verdiği röportajda neden filminin yönetmen koltuğunda oturduğunu açıkladı.

"KISALTMAK OLDUKÇA ZOR"

"Elimde çok uzun bir senaryo var. Benim için bunu kısaltmak oldukça zor." ifadelerini kullanan şarkıcı, bu filmi neden yapmak istediğini anlattı.

"KADIN DÜŞMANI ERKEKLER FİLMİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Ünlü şarkıcı, "Olağanüstü bir hayatım oldu ve olağanüstü bir film yapmam gerek. Herkes benim hakkında film yapmaya çalışıyor. Çoğunlukla da kadın düşmanı erkekler... Bu yüzden ben de, 'Benim hikayemi benden başka kimse anlatmayacak' dedim." şeklinde konuştu.

"ODAĞI HER ZAMAN MÜZİK OLACAK"

Madonna, daha önce hayatını konu alacak film için, "Odağı her zaman müzik olacak. Müzik beni hep motive etti ve beni hayatta tuttu. Anlatılmamış birçok ilham verici hikaye var. Bunu benden daha iyi kim anlatabilir? Hayatımının inişli çıkışlı anlarını benim sesimle ve vizyonumla paylaşmak oldukça önemli." demişti

AYLARCA DÜŞÜNÜP O İSİMDE KARAR KILINDI

Yakın zamanda ikonik pop şarkıcıyı canlandıracak ismin ‘Ozark’ ve ‘Inventing Anna’ yapımlarıyla tanınan Amerikalı oyuncu Julia Garner olduğu duyurulmuştu. Variety’nin haberine göre onlarca oyuncunun arasında seçilen Garner’ın bu rol için aylardır düşünüldüğü biliniyor.