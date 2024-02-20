Madonna sahnede dans ederken düştü
Madonna, 'Celebration' adlı turnesinin kapsamında Seattle'da verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylerken sandalyeden düşen 65 yaşındaki Madonna, hiç bir şey olmamış ayağa kalkıp konserine devam etti.
Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.
Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna sahnede kaza yaşadı. ABD'nin Seattle kentinde konser veren şarkıcının sahnede düştüğü anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
SANDALYEDEN DÜŞTÜ
Şarkıcı "Open Your Heart" şarkısı esnasında sandalyede oturuyordu. Şarkıcının sandalyesini çeken dansçının ayağının takılması üzerine Madonna yere düştü.
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Kısa sürede toparlanan Madonna düştüğü yerden kalkmadan şarkısına devam etti.
Pop müziğin efsane isimlerinden biri olan şarkıcı, sahnedeki profesyonelliğiyle övgü topladı.