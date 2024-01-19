Madonna sahneye geç çıktığı için dinleyiciler dava açtı

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören Madonna, ertelediği "Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesine devam ediyor. Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan şarkıcı, bazı dinleyicilerinin tepkisini çekti.

Şarkıcıya dava açıldı

NTV'nin aktardığı habere göre, şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı. 13 Aralık'ta New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen dinleyiciler, konserin 20.30'da başlamasını gerekirken 22.30'da başladığını ifade etti.

Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenlerin zor durumda kaldığı aktarıldı.

2016'DA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı. Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.