Madonna Türkiye için yardım çağrısı yaptı: Enerjimizi depremzedelere gönderelim

ABD'li ünlü pop yıldızı Madonna ise instagram hesabından yaptığı açıklamada "Herkes 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşktan bahsediyor. Gelin sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi, depremlerde büyük kayıplar veren Türkiye ve Suriye'ye gönderelim" dedi.

Çok sayıda insanın evlerini ve sevdiklerini kaybettiğini belirten Madonna, mesajının sonunda "Bu çok üzücü bir durum. Bağış yapmak için en iyi yer - ahbap.org" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Madonna (@madonna)'in paylaştığı bir gönderi

Haluk Levent: Teşekkürler Madonna

Haluk Levent, bağış yapacakları Ahbap’a yönlendiren Madonna’ya teşekkür etti.