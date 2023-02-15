Madonna Türkiye için yardım çağrısı yaptı: Enerjimizi depremzedelere gönderelim
Madonna, Kahramanmaraş depremi sonrası Instagram hesabından hem Türkiye hem de Suriye için yardım çağrısı yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı, "Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim" dedi.
ABD'li ünlü pop yıldızı Madonna ise instagram hesabından yaptığı açıklamada "Herkes 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşktan bahsediyor. Gelin sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi, depremlerde büyük kayıplar veren Türkiye ve Suriye'ye gönderelim" dedi.
Çok sayıda insanın evlerini ve sevdiklerini kaybettiğini belirten Madonna, mesajının sonunda "Bu çok üzücü bir durum. Bağış yapmak için en iyi yer - ahbap.org" dedi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Haluk Levent: Teşekkürler Madonna
Haluk Levent, bağış yapacakları Ahbap’a yönlendiren Madonna’ya teşekkür etti.