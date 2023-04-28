Madonna ve boksör sevgilisi Josh Popper'dan yeni pozlar

"Popun Kraliçesi" olarak anılan 64 yaşındaki Madonna, 29 yaşındaki boksör sevgilisi Josh Popper ile yeni pozlarını Instagram'dan paylaştı. İkili, ünlü Fransız müzik ikilisi Labeque kardeşler Katia ve Marielle'in New York'taki piyano resitaline gittiler.

PİYANO RESİTALİNE GİTTİLER

Siyah pantolon-ceket takımını beyaz bir gömlek ve kravat ile tamamlayan Madonna, iç mekanda olmasına rağmen siyah gözlüklerini çıkarmamayı tercih etti. Genç boksör ise kot pantolon ve beyaz tişörtüyle objektiflere poz verdi.

Ünlü şarkıcının sevgilisiyle paylaştığı pozları, takipçilerinden büyük ilgi gördü.