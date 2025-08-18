Madonna'dan 67'nci yaş gününe özel 'Labubu' pastalı kutlama
Pop müziğin kraliçesi Madonna, 67'nci yaş gününü kutladı. Ünlü şarkıcının doğum günü pastası, üzerinde son dönemin popüler figürü Labubu bebeklerinin yer almasıyla sosyal medyada gündem oldu.
1 / 5
ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, geçtiğimiz gün 67 yaşına bastı.
2 / 5
Madonna'nın son doğum günü pastası, sosyal medyada ilgi gördü.
3 / 5
Pastanın üzerindeki Son dönemde oldukça popüler olan tüylü bebeklerden Labubu teması, dikkatleri üzerine çekti.
4 / 5
Madonna’nın 26 yaşında Lourdes ve 22 yaşında Rocco adında 2 biyolojik çocuğu, 17 yaşında David, 16 yaşında Mercy James ve 10 yaşında Estere ve Stelle olmak üzere 4 de evlatlık çocuğu bulunuyor.