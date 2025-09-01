Magazin dünyasının ünlü isimleri Nilperi Şahinkaya'yı zor gününde yalnız bırakmadı
Ünlü oyuncuNilperi Şahinkaya'nı kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural, yaşamını yitirdi. Bugün gerçekleşen cenaze töreninde ünlü isimler, Şahinkaya'yı yalnız bırakmadı.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti.
Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Canımız annemiz Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur" dedi.
Magazin dünyasının ünlü isimleri, zor gününde Şahinkaya'yı yalnız bırakmadı. Cezaneye katılan ünlü isimler...
Bige Önal