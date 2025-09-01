Magazin dünyasının ünlü isimleri Nilperi Şahinkaya'yı zor gününde yalnız bırakmadı

Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Canımız annemiz Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur" dedi.