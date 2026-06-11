Mahmut Orhan'ın sevgilisi Daria Iakubchik'ten yaz karesi

Coachella'dan Tomorrowland'e dünya sahnelerinde fırtınalar estiren Mahmut Orhan, bir süredir Daria YIakubchik ile aşk yaşıyor. Yakubchik, son olarak DJ sevgilisiyle yer sofrasında gözleme yiyip limonata içtikleri anları paylaştı...

Mahmut Orhan'ın sevgilisi Daria Iakubchik'ten yaz karesi
Elele Online

Elele Online

Mahmut Orhan, geçtiğimiz günlerde memleketi Balıkesir’in Kürse köyünde verdiği konserin ardından İstanbul’daki performansıyla da hayranlarıyla buluştu.

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan Balıkesir Kürse Köyü'nde konser verdiPlusDünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan Balıkesir Kürse Köyü'nde konser verdi

Her iki konserde dinleyicilere sarma ikram eden Orhan’a, bir süredir birlikte olduğu Rus model sevgilisi Daria Iakubchik eşlik etti.

"HÂLÂ PAYLAŞACAK ŞEYLER VAR"

Konser maratonundan kareler paylaşan Iakubchik, yer sofrasında Mahmut Orhan ile gözleme yiyip limonata içtikleri bir fotoğrafı, "Bu iki günde o kadar çok sıcak an yaşadık ki, hâlâ paylaşacak şeyler var" notuyla yayımladı.Mahmut Orhan'ın sevgilisi Daria Iakubchik'ten yaz karesi - Resim : 2

Rus model ayrıca, üzerinde "Sultan Mahmut Orhan'ın kız arkadaşı" yazılı tişörtle verdiği pozla da dikkatleri üzerine çekti.Mahmut Orhan'ın sevgilisi Daria Iakubchik'ten yaz karesi - Resim : 3

 
 
 
 
 
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