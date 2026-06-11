Mahmut Orhan'ın sevgilisi Daria Iakubchik'ten yaz karesi
Coachella'dan Tomorrowland'e dünya sahnelerinde fırtınalar estiren Mahmut Orhan, bir süredir Daria YIakubchik ile aşk yaşıyor. Yakubchik, son olarak DJ sevgilisiyle yer sofrasında gözleme yiyip limonata içtikleri anları paylaştı...
Elele Online
Mahmut Orhan, geçtiğimiz günlerde memleketi Balıkesir’in Kürse köyünde verdiği konserin ardından İstanbul’daki performansıyla da hayranlarıyla buluştu.
Her iki konserde dinleyicilere sarma ikram eden Orhan’a, bir süredir birlikte olduğu Rus model sevgilisi Daria Iakubchik eşlik etti.
"HÂLÂ PAYLAŞACAK ŞEYLER VAR"
Konser maratonundan kareler paylaşan Iakubchik, yer sofrasında Mahmut Orhan ile gözleme yiyip limonata içtikleri bir fotoğrafı, "Bu iki günde o kadar çok sıcak an yaşadık ki, hâlâ paylaşacak şeyler var" notuyla yayımladı.
Rus model ayrıca, üzerinde "Sultan Mahmut Orhan'ın kız arkadaşı" yazılı tişörtle verdiği pozla da dikkatleri üzerine çekti.
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