Farah Zeynep Abdullah’tan ‘Hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın’ yorumu

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, 'Hayrettin ile Kaos Show' programında, hayatının beyaz perdeye aktarılması durumunda başrol için tercihi olan Serenay Sarıkaya'yı tercih ettiğini söylemişti. Tuncer, "Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" ifadelerini kullanmıştı.