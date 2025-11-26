Farah Zeynep Abdullah’tan ‘Hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın’ yorumu
Türk sinema ve dizi sektöründe son dönemin en merak edilen konularından biri, ünlü isimlerin hayatlarının film olması durumunda kendilerini hangi meslektaşlarının canlandırmasını istedikleri sorusu oldu. Bu soruya yanıt veren birçok ünlü ismin tercihi, ortak bir isimde birleşti: Serenay Sarıkaya. Mahmut Tuncer'den sonra ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan da esprili ve dikkat çeken bir yorum geldi.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, 'Hayrettin ile Kaos Show' programında, hayatının beyaz perdeye aktarılması durumunda başrol için tercihi olan Serenay Sarıkaya'yı tercih ettiğini söylemişti. Tuncer, "Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" ifadelerini kullanmıştı.
Mahmut Tuncer'in bu açıklaması üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekâ uygulaması kullanarak Serenay Sarıkaya'yı ünlü türkücüye benzettiği bir paylaşım yapmıştı.
Serenay Sarıkaya, bu esprili paylaşıma kayıtsız kalamamış, "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." şeklinde esprili bir yanıt vermişti.
Pek çok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirmişti. Zerrin Özer, Kibariye, merhume şarkıcı Güllü, Ajda Pekkan ve Deniz Seki, geçmişte yaptığı açıklamalarda; "Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" demişti.