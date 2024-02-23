Mahsun Kırmızıgül'den 'İnci Taneleri'ne: Bunu Hollywood bile yapamaz

'ÇOK BAŞARILI BİR İŞ YAPMIŞ'

Kırmızıgül, “İnci Taneleri”ni çok beğendiğini söyleyerek, “Yılmaz abi çok başarılı bir iş yapmış. Farklı olan ve iyi olan işler izleyici tarafından da takdir ediliyor. Bütün dizilerde emek var. 4 günde 120 dakikalık bölüm çekmek her yiğidin harcı değil. Bunu ne Hollywood ne de Bollywood

yapabilir.” açıklamasında bulundu.