Maldivler'de evlilik teklifi almıştı! Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel nişanlandı
Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere adını duyuran Ayşe Yüksel, özel hayatında mutluluğu buldu. Geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Sercan Saray'dan Maldivler'de evlilik teklifi aldı. Romantik teklifin ardından çift, evliliğe giden yolda ilk adımı atarak aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı
Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel, özel hayatında da mutluluğu yakaladı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Yüksel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sercan Saray'dan Maldivler'de romantik bir evlilik teklifi almıştı. O anları "Evet dedim" notuyla paylaşarak takipçilerini sevindirmişti.
Evlilik teklifinin ardından çift, aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nişan töreniyle evliliğe ilk adımı attı. Tören, çiftin mutluluğunu gözler önüne sererken, nişan kareleri sosyal medyadan da paylaşıldı.
Ayşe Yüksel, nişan töreninde zarafetiyle göz kamaştırdı. Uzun, beyaz, saten bir elbise giyen genç isim, saçlarını toplatarak sade bir şıklık tercih etti. Sercan Saray ise nişanlısının yanında siyah takım elbisesiyle yer aldı.