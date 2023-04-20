Maldivlere tatile giden Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'dan yeni pozlar
Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, bayram tatilini geçirmek üzere Maldivler’e gitti. Birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçınan çift, sosyal medya hesaplarından art arda tatil pozlarını paylaştı.
Mert Yazıcıoğlu, kısa bir süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, önceki gün birlikte Maldivler'e gitti.
PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR
Birlikte ilk kez tatile çıkan ikili, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Dilan Çiçek Deniz, o anları Instagram hesabından yayınlayarak "Anılar yaratıyorum" notunu düştü.
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Mert Yazıcıoğlu da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi koydu. Öte yandan yakışıklı oyuncu da havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin birlikte fotoğraf paylaşmaması ise dikkat çekti.
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