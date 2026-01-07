Mandy Moore, artık bebek sahibi olamayacak: Diğer anneler de böyle hissediyor mu?

"ÇOK YALNIZ HİSSETTİREBİLİYOR"

Ünlü oyuncu, doğurganlık sürecinin yalnızca fiziksel bir maraton değil, aynı zamanda mental bir mücadele olduğu gerçeğine dikkat çekmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Toplumun bu hassas dönemlerdeki duyarsızlığına değinen Moore, 2024 yılında verdiği bir röportajda sistemin eksikliklerini şu çarpıcı sözlerle özetlemişti: Dünya genel olarak kadınları böylesine kritik bir dönemde hiçbir anlamda desteklemiyor ve bu durum gerçekten çok yalnız hissettirebiliyor. İlk çocuğum Gus'ı dünyaya getirdikten sonra işe döndüğümde ne kadar şaşkına döndüğümü hatırlıyorum. İnsanların sadece "Nasılsın? Nasıl gidiyor?" demesi bile garipti. Biz annelerden sanki sadece "İyiyim. Her şey harika. Muhteşem gidiyor." dememiz bekleniyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmemiz isteniyor.