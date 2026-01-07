Mandy Moore, artık bebek sahibi olamayacak: Diğer anneler de böyle hissediyor mu?
Ünlü Hollywood oyuncusu ve üç çocuk annesi 42 yaşındaki Mandy Moore, annelikle ilgili son gelişmeleri ve kendisini üzen bir durumu paylaştı...
Mandy Moore ve Taylor Goldsmith, oğulları August “Gus” Harrison’ı Şubat 2021’de, Oscar “Ozzie” Bennett Goldsmith’i ise Ekim 2022’de kucaklarına almıştı. Üçüncü çocukları Louise Everett’in de aralarına katılmasıyla ailesini büyüten 'This Is Us' dizisinin yıldızı, artık başka çocuk yapmama kararı aldığını ve bu gerçeği kabullenmenin yarattığı karmaşık hisleri samimiyetle paylaştı.
KADIN SAĞLIĞI KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR SES
Mandy Moore, annelik serüvenindeki zorlukları tüm içtenliğiyle dile getirerek kadın sağlığı konusunda güçlü bir ses olmaya devam ediyor. 2020 yılında ilk hamileliği sırasında nadir görülen bir kan hastalığıyla tanışan ünlü oyuncu, bu süreçte kadın sağlığına dair araştırmaların yetersiz kaldığı gerçeğiyle yüzleşti. Bu farkındalıkla hareket eden Moore, 2024 yılında üçüncü çocuğunu beklerken Perelel grubuyla bir araya gelerek kadın sağlığına yönelik tıbbi çalışmalara daha fazla bütçe ayrılması için önemli bir savunuculuk üstlendi.
"ÇOK YALNIZ HİSSETTİREBİLİYOR"
Ünlü oyuncu, doğurganlık sürecinin yalnızca fiziksel bir maraton değil, aynı zamanda mental bir mücadele olduğu gerçeğine dikkat çekmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Toplumun bu hassas dönemlerdeki duyarsızlığına değinen Moore, 2024 yılında verdiği bir röportajda sistemin eksikliklerini şu çarpıcı sözlerle özetlemişti: Dünya genel olarak kadınları böylesine kritik bir dönemde hiçbir anlamda desteklemiyor ve bu durum gerçekten çok yalnız hissettirebiliyor. İlk çocuğum Gus'ı dünyaya getirdikten sonra işe döndüğümde ne kadar şaşkına döndüğümü hatırlıyorum. İnsanların sadece "Nasılsın? Nasıl gidiyor?" demesi bile garipti. Biz annelerden sanki sadece "İyiyim. Her şey harika. Muhteşem gidiyor." dememiz bekleniyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmemiz isteniyor.
'HEM MİNNET HEM VEDA'
Bugün üç çocuk annesi olan Moore, annelik serüveninde yeni bir evreye geçtiğini duyurdu. 5 Ocak’ta Instagram hikayesinde bir muayene sırasındayken paylaştığı notla, çocuk sahibi olma evresini tamamlamanın verdiği 'hem minnet hem veda' duygusunu gündeme taşıdı: Kadın doğum uzmanımda kontrolüm var. Güzel ailem için sonsuz minnettarım ve artık bebek sahibi olmayacağımı bilmenin getirdiği bir üzüntü var, bir daha hamile kalmayacağımı bilmek. Başka anneler de böyle hissediyor mu?