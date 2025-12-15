Manifest grubu davasında karar çıktı
Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasındaki dans figürlerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' içerdiği iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, grup üyelerini ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.