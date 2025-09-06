Manifest üyesi Lidya Pınar, Kaan Miraç Sezen'in doğum gününde aşkını ilan etti
Manifest Grubu üyesi Lidya Pınar, oyuncu Kaan Miraç Sezen'in doğum gününü kutladığı romantik bir kareyle ilişkisini resmen ilan etti.
1 / 5
Manifest grubuyla hızlı bir çıkış yakalayan Lidya Pınar, kısa sürede sektörün sevilen isimlerinden biri haline geldi.
2 / 5
Manifest Grubu üyesi ve genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Pınar, bu kez aşk hayatıyla konuşuluyor.
3 / 5
Genç şarkıcı, oyuncu Kaan Miraç Sezen’in doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı romantik bir fotoğrafla kutladı.
4 / 5
Sosyal medyadaki bu aşk ilanı, şimdiden 2025 yılının en çok konuşulan sürpriz birliktelikleri arasında yerini almaya aday görünüyor.