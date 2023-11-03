Mankenler Kraliçesiydi... Esin Moralıoğlu uzun zaman sonra görüldü!

Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu uzun süre sonra Arzum Onan’ın doğum gününde görüldü.

Esin Moralıoğlu'nu Uğurkan Erez ve Arzum Onan ile aynı karede görenler mutlu oldu.

Gözlerden uzak yaşayan Esin Moralıoğlu'nun işte son hali.

Geceden fotoğraf paylaşan Uğurkan Erez, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Veee ayağımın tozuyla canım Arzum’umuzun oğlu Can’ımız ve Berna’mızın sürpriz olarak organize ettikleri doğum gününe yetiştim... Çok sevdiklerim ordaydı ve onlarla sohbet keyiflendirdi beni, hiç kopmadığımız senelerin dostları tabii... Canım Arzum’umuz tekrar nice mutlu yaşlara ve hep beraber... veee bizden sevgiler Arkadaşlarımmm..."