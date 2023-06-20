Marc Anthony yedinci kez baba oldu!

Jennifer Lopez ile 10 yıl evli kalan ve bu birliktelikten ikiz çocukları olan Marc Anthony, 3 ay önce Paraguaylı manken Nadia Ferreira ile dünya evine girmişlerdi. Evlendikten kısa bir süre sonra bebek bekledikleri haberini müjdeleyen çiftin çocukları dünyaya geldi.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Nadia Ferreira ile çocuklarını kucağına alan Marc Anthony, sosyal medya hesabından bebeğinin ilk karelerini takipçileriyle paylaştı.

MARC ANTHONY 7'NCİ KEZ BABA OLDU

Nadia Ferreira, ilk bebeğini kucağına alırken Marc Anthony ise 7'nci kez baba olma sevincini yaşadı.

MARC ANTHONY'NİN EVLİLİKLERİ

Öte yandan Marc Anthony, ilk evliliğini 2000 ile 2004 yılları arasında 1993'de Meksika'da yapılan Miss Universe yarışmasında birinci olan Dayanara Torres ile gerçekleştirmişti. Anthony ve Torres'in, bu birliktelikten Cristian ve Ryan adında iki oğlu bulunuyor.

Jennifer Lopez ile Marc Anthony, 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin ikiz çocukları Emme ve Maximilian, 2008'de dünyaya gelmişti.

Gerçek adı Marco Antonio Muniz Ruiz olan Marc Anthony'nin birlikteliklerinden Chase ve Ariana adında iki çocuğu daha bulunuyor.