Mardin'de nişanlanmıştı! Oyuncu Sevda Erginci, Sakız Adası'nda düğün yaptı
Ünlü oyuncu Sevda Erginci ve sevgilisi Efe Saydut, Mardin'de nişanlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de evlenen çift, Yunanistan'ın gözde adalarından Sakız Adası'nda düğün yaptı. Oyuncu arkadaşları Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz, bu mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmadı.
‘Hayat Bazen Tatlıdır’, ‘Yasak Elma’ ve ‘Kül Masalı’ gibi başarılı dizilerle tanınan oyuncu Sevda Erginci ile mimar Efe Saydut, evliliklerini üç aşamalı bir tören serisiyle kutladı.
Çiftin Mardin'de başlayan evlilik hazırlıkları, İzmir'deki nikahın ardından Sakız Adası'nda düzenlenen düğünle tamamlandı.
Ay başında Mardin’de görkemli bir törenle ailesinden istenen ve kına gecesi yapılan çift, geçtiğimiz hafta İzmir’de sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.
Düğün töreni için ise Yunanistan’ın gözde adası Sakız Adası’nı tercih ettiler.