Mardin'de nişanlanmıştı! Sevda Erginci'nin nikah tarihi ve yeri belli oldu
Ünlü oyuncu Sevda Erginci, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı ve sevgilisi Efe Saydut ile memleketinde nişanlandı. Sevda Erginci'nin nikah tarihi ve yeri de belli oldu.
1 / 5
"Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı" ve "Yasak Elma" gibi başarılı dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Sevda Erginci, özel hayatında da önemli bir adım attı. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile nişanlandı.
2 / 5
Çiftin nişan töreni, Erginci'nin memleketi olan Mardin'de sade bir törenle gerçekleşti.
3 / 5
Aile ve yakın dostlarının katıldığı bu özel günde, oyuncunun meslektaşlarından Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz gibi isimler de yer aldı.
4 / 5
Törende samimi halleriyle dikkat çeken Erginci ve Saydut’un mutlulukları objektiflere de yansıdı.