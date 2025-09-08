Mardin'de nişanlanmıştı! Sevda Erginci'nin nikah tarihi ve yeri belli oldu

"Uyanış: Büyük Selçuklu", "Elkızı" ve "Yasak Elma" gibi başarılı dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Sevda Erginci, özel hayatında da önemli bir adım attı. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile nişanlandı.