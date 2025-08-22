Margot Robbie annelik hakkında ilk kez konuştu

Margot Robbie, 2013 yılında Suite Française adlı fimin setinde tanıştığı Tom Ackerley ile 2016'da gizlice evlendi.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftten geçtiğimiz yıl bebek müjdesi geldi.

BİR OĞLU OLDU

Ünlü oyuncu, 17 Ekim 2024'te bebeğine kavuştu. Doğumun beklenenden biraz erken gerçekleştiği ve Robbie'nin bir erkek bebek dünyaya getirdiği ortaya çıktı.



ANNELİKLE İLGİLİ İLK SÖZLERİ

Şimdilerde oğluyla ilgilenen Margot Robbie, son röportajında annelik hakkında konuştu. 35 yaşındaki ünlü oyuncu, "Bu en güzel şey" ifadelerini kullandı.

"BUNA GEREK KALMAZ"

Robbie, sözlerine “Komik olan şey, çocukları olan birine bunu açıklamaya çalışırsanız, buna gerek kalmaz çünkü onlar zaten anlarlar. Ve eğer anlamazlarsa, muhtemelen bunu dinlemek çok sıkıcıdır" diye devam etti.



