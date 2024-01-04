Margot Robbie, her izlediğinde gözyaşlarına boğulduğu iki filmi açıkladı
Oyuncu Margot Robbie, W Magazine röportajında her izleyişinde ağladığı iki filmi açıkladı.
Son olarak "Barbie" filmiyle gündeme gelen Avusturyalı oyuncu Margot Robbie, her izleyişinde ağladığı iki filmi açıkladı.
"Titanic" ve "Not Defteri"
33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, W Magazine röportajında "Titanic" ve "Not Defteri" (The Notebook) filmlerinin kendisini her zaman ağlatan yapımlar olduğunu belirtti.
Margot Robbie, özellikle "Not Defteri" filmine duyduğu duygusal bağlantıyı şu sözlerle ifade etti:
"Not Defteri'ni ağlamadan hiç izleyemedim. Kaç kere izlediğimin bir önemi yok. İki gözüm iki çeşme ağlıyorum. Aslına bakarsanız hüzünlü yerine gelmeden yarısında durduruyorum. İlk yarısını 50 kere seyretmeyi tercih ederim."