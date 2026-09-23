Margot Robbie soyadını değiştirdi
Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızı Margot Robbie, 10 yıllık evliliğinin ardından radikal bir karara imza attı. Başarılı oyuncu, resmi evraklarında ve sosyal hayatında kendi soyadını bırakarak İngiliz yapımcı eşi Tom Ackerley’nin soyadını kullanmaya başladı.
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Margot Robbie, beyazperde dışında başka bir isim kullanacak. 36 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, İngiliz film yapımcısı eşi Tom Ackerley'nin soyadını aldı.
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İngiltere'de şirketlerin tescil edilmesinden, feshedilmesinden ve şirket bilgilerinin kaydedilerek kamuya sunulmasından sorumlu resmi devlet kurumu Companies House'un bu hafta yayımladığı yeni belgelere göre, Margot Robbie'nin adı artık Margot Elise Ackerley. Oyuncunun iş nedeniyle soyadını bıraktığı öğrenildi.
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Margot Robbie ve Tom Ackerley çifti, Aralık 2016'da evlendi, 2024'te oğullarını kucaklarına aldı.