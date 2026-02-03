Margot Robbie'nin Paris prömiyerindeki bordo zarafeti
Emily Brontë imzalı 'Uğultulu Tepeler' (Wuthering Heights), modern bir dokunuşla sinemaya uyarlanırken; filmin başrol oyuncuları Margot Robbie ve Jacob Elordi tanıtım turlarına devam ediyor. Margot Robbie, filmin Paris prömiyeri için Chanel imzalı ve Matthieu Blazy'nin özel tasarımını tercih ederek zarafet dersi verdi.
Dünya edebiyatının en köklü eserlerinden biri olan Emily Brontë imzalı Uğultulu Tepeler, başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin paylaştığı yeni sinema uyarlamasıyla beyaz perdeye taşınırken, filmin Paris prömiyeri büyük ses getirdi.
Tanıtım turu kapsamında Paris'te boy gösteren Margot Robbie, kırmızı halıda Chanel imzalı ve Matthieu Blazy tarafından özel olarak tasarlanan bordo ipek ve kadife karışımı elbisesiyle zarafetini konuşturdu.
Korsajlı yapısı, drapeleri, tüy ve ipek yaprak detaylarıyla dikkat çeken bu tasarım, Paris’in atmosferiyle kusursuz bir uyum yakaladı.
Öte yandan The News’te yer alan habere göre Margot Robbie’nin rol arkadaşı Jacob Elordi hakkındaki çarpıcı açıklamaları oldu. Ünlü oyuncu, evli olmasına rağmen Elordi'nin kendisi için ideal erkek kriterlerini karşıladığını belirterek hayranlarını şaşırttı.
Robbie ve Elordi’nin başrollerini paylaştığı bu yeni uyarlama, klasik hikayeye modern bir soluk getirirken, oyuncuların arasındaki bu dikkat çekici kimya filmin vizyon öncesi beklentilerini en üst seviyeye taşıdı.