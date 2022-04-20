Maria Sharapova, 35. yaş gününde hamile olduğunu duyurdu

Eski dünya bir numarası Sharapova, 2020 yılında tenisten emekli olduğunu açıklamıştı. Sharapova 35. doğum gününde karnı burnunda paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu açıkladı.

'İKİ KİŞİLİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI YİYORUM'

Sosyal medya hesabından kumsalda hamile fotoğrafını paylaşan Sharapova, "Değerli başlangıçlar. İki kişilik doğum günü pastası yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" diye yazdı. Hayranları paylaşıma büyük ilgi gösterirken mesaj yağmuruna tutuldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Maria Sharapova (@mariasharapova)'in paylaştığı bir gönderi

GİLKES İLE NİŞANLANDI

Maria Sharapova ile Alexander Gilkes, nişanlandıklarını da 2020 yılının son aylarında duyurmuştu. Kortların yıldızı olarak hafızalarda yer eden Sharapova sosyal medya sayfasında birlikte çekilen fotoğraflarına yer vererek "Tanıştığımız ilk gün 'evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımızdı, öyle değil mi?" mesajını yazdı.

EN ÇOK KAZANANLAR LİSTELERİNDEN İNMEDİ

Kariyeri boyunda beş kez Grand Slam'i kazanan Maria Sharapova, defalarca dünyanın en çok kazanan bayan sporcusu listelerinde ilk sıralara yerleşti. Tam 11 kez en çok kazanan kadın sporcu olarak Forbes dergisinin listesinde yer aldı.

EMEKLİ OLDU

Kariyeri boyunca beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk kazanan Maria Sharapova, 2020 Şubat ayında emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Maria Sharapova, Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu açıkladı. Sharapova mektubunda, “Tenis, sana elveda diyorum” diye yazdı.