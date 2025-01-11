Mark Zuckerberg koleksiyonuna yenisi ekledi! El yapımı 32 milyon liralık saat taktı
Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook ve Instagram gibi platformlarda üçüncü taraf doğrulama sistemine son verdiğini duyurduğu videoda dikkat çeken bir saat taktı. Zuckerberg, 900 bin dolarlık nadir analog saatle gündem oldu.
Dijital dünyanın liderlerinden Mark Zuckerberg, Meta'nın içerik moderasyonu ve doğruluk kontrolü politikasında yapılan kapsamlı değişiklikleri duyurduğu bir video paylaştı.
Açıklamayı yaparken Zuckerberg, büyük boy siyah bir tişört, altın bir zincir ve lüks bir Greubel Forsey el yapımı saat takıyordu. Bu saat modelinden yılda sadece 2 ya da 3 adet üretiliyor.
Patrolar Dünyası'nın haberine göre ünlü saat markası yılda topam 100 adet saat üretimi gerçekleştiriyor. Saatler için ultra zengin isimler sıraya giriyor. Türkiye’de de Acun Ilıcalı'nın, el yapımı saat tutkunlarının yakından tanıdığı Greubel Forsey markayı tercih ettiği biliniyor.
Forbes'a göre, net değeri 214,7 milyar dolar olan dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Zuckerberg, geçtiğimiz yıl Patek Philippe ve FP Journe gibi markaların saatleri ile kameraların karşısına çıkmıştı. Ancak Greubel Forsey, Meta CEO’sunun analog saat konusunda seçimlerinin daha da “derinleştiği” şeklinde yorumlandı.
İkinci el Greubel Forsey saatleri yaklaşık 150.000 ila 300.000 dolara satıyor.