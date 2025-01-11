Mark Zuckerberg koleksiyonuna yenisi ekledi! El yapımı 32 milyon liralık saat taktı

Forbes'a göre, net değeri 214,7 milyar dolar olan dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Zuckerberg, geçtiğimiz yıl Patek Philippe ve FP Journe gibi markaların saatleri ile kameraların karşısına çıkmıştı. Ancak Greubel Forsey, Meta CEO’sunun analog saat konusunda seçimlerinin daha da “derinleştiği” şeklinde yorumlandı.

İkinci el Greubel Forsey saatleri yaklaşık 150.000 ila 300.000 dolara satıyor.