Mark Zuckerberg koleksiyonuna yenisi ekledi! El yapımı 32 milyon liralık saat taktı

Meta CEO’su Mark Zuckerberg​, Facebook​ ve Instagram​ gibi platformlarda üçüncü taraf doğrulama sistemine son verdiğini duyurduğu videoda dikkat çeken bir saat​ taktı. Zuckerberg​, 900 bin dolarlık nadir analog saatle gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Mark Zuckerberg koleksiyonuna yenisi ekledi! El yapımı 32 milyon liralık saat taktı - Resim : 1

Dijital dünyanın liderlerinden  Mark Zuckerberg, Meta'nın içerik moderasyonu ve doğruluk kontrolü politikasında yapılan kapsamlı değişiklikleri duyurduğu bir video paylaştı.

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Mark Zuckerberg koleksiyonuna yenisi ekledi! El yapımı 32 milyon liralık saat taktı - Resim : 2

Açıklamayı yaparken Zuckerberg, büyük boy siyah bir tişört, altın bir zincir ve lüks bir Greubel Forsey el yapımı saat takıyordu. Bu saat modelinden yılda sadece 2 ya da 3 adet üretiliyor.

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Mark Zuckerberg koleksiyonuna yenisi ekledi! El yapımı 32 milyon liralık saat taktı - Resim : 3

Patrolar Dünyası'nın haberine göre ünlü saat markası yılda topam 100 adet saat üretimi gerçekleştiriyor. Saatler için ultra zengin isimler sıraya giriyor. Türkiye’de de Acun Ilıcalı'nın, el yapımı saat tutkunlarının yakından tanıdığı Greubel Forsey markayı tercih ettiği biliniyor.

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Mark Zuckerberg koleksiyonuna yenisi ekledi! El yapımı 32 milyon liralık saat taktı - Resim : 4

Forbes'a göre, net değeri 214,7 milyar dolar olan dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Zuckerberg, geçtiğimiz yıl Patek Philippe ve FP Journe gibi markaların saatleri ile kameraların karşısına çıkmıştı. Ancak Greubel Forsey, Meta CEO’sunun analog saat konusunda seçimlerinin daha da “derinleştiği” şeklinde yorumlandı.

İkinci el Greubel Forsey saatleri yaklaşık 150.000 ila 300.000 dolara satıyor.