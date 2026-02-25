Martin Short'un kızı Katherine 42 yaşında hayatını kaybetti

'Üç Kabadayı' ve 'Kaptan Ron' gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood komedyeni Martin Short, kızı Katherine Short’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.



Short ailesi, PEOPLE dergisine yaptıkları özel açıklamada vefat haberini şu sözlerle doğruladı:

Katherine Hartley Short'un vefatını derin bir üzüntüyle teyit ediyoruz. Short ailesi bu kayıptan dolayı yıkılmış durumdadır ve bu süreçte mahremiyet rica etmektedir. Katherine herkes tarafından seviliyordu; dünyaya kattığı ışık ve neşeyle hatırlanacaktır.



SEVENLERİNİ YASA BOĞAN KAYIP



Pazartesi günü, 23 Şubat'ta Los Angeles İtfaiyesi'nin Hollywood Hills’teki bir konuta gelen ihbar üzerine harekete geçtiği bildirildi. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada 42 yaşındaki Katherine’in trajik bir şekilde yaşamına son verdiğini teyit etti.



Katherine, Martin Short ve 2010 yılında vefat eden eşi Nancy Dolman tarafından evlat edinilmişti. Kardeşleri Oliver Patrick ve Henry Hayter ile sevgi dolu bir ailede büyüyen Katherine, profesyonel hayatını başkalarının ruhsal esenliğine ve sağlığına katkıda bulunmaya adamıştı.





İYİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR



New York Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Short, lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanıydı. Amae Health bünyesinde toplum destek çalışmaları ve psikoterapi alanlarında yürüttüğü faaliyetlerle, zorluk yaşayan pek çok bireye ve aileye ışık tutuyordu.



Göz önünde olmayı pek tercih etmeyen Katherine, nadiren de olsa babasına özel davetlerde eşlik ederek ailesine olan sarsılmaz bağını her fırsatta hissettirmişti.









