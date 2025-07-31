MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz 2025 Masterchef Türkiye'de yaşananlar

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmek için kıyasıya bir rekabet devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan oluşan şef jüri, kadroya katılacak 18. ve son yarışmacıyı belirlemek üzere yeni bir eleme turuna çıktı.

31 Temmuz 2025 Masterchef Türkiye'de yaşananlar

Yeni bölümde şefler, yarışmacılardan ilk olarak klasik Fransız mutfağının en sevilen soslarından biri olan "Café de Paris" yapmalarını istedi.

Zorlu bir tarif olan bu sosu en iyi şekilde hazırlayan yarışmacılar, 2. turda tereyle gösterdiği performansla ana kadroya adını yazdırmaya çalıştı. Strateji, teknik ve lezzet üçgeninde en başarılı tabağı hazırlayan isim, MasterChef 2025'in son ana kadro üyesi oldu.

MasterChef 18. yarışmacı kim?

MasterChef Türkiye'de 18. yarışmacı ve ana kadroya giren isim Sümeyye oldu.

Ana kadroya giren 17. isim Tunahan olmuştu

İlk turda yarışmacılardan patates ile yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Bu etabı başarıyla geçen yarışmacılardan Sümeyye, gecenin en iyi tabağını yaparak ön plana çıktı.

İkinci turda ise şefler, yarışmacılardan taco yapmalarını istedi. Bu zorlu mücadele sonunda jürinin değerlendirmesiyle son ikiye Sümeyye ve Tunahan kaldı. Şeflerin kararı neticesinde, Tunahan rakiplerini geride bırakarak MasterChef 2025 kadrosuna giren 17. ve son isimlerden biri oldu.

Ana Kadroya Giren İlk 15 Yarışmacı

MasterChef ana kadrosunda yer alan diğer 15 yarışmacı ve yedeklerden gelenler ise şöyle:

1. Grup Yarışmacıları:

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

Yedekten Girenler: Elif, Bilal, Meryem ve Doğan.

2. Grup Yarışmacıları:

Sercan

Ayla

İhsan

Ayten

Çağlar

Yedekten Girenler: Nisa, Barış, Alperen ve Deniz.

3. Grup Yarışmacıları:

Sezer

Cansu

Özkan

Gizem

İrem

Yedekten Girenler: Muratcan, Şule, Ömer, Yakup ve Tunahan.

Son yarışmacının da belirlenmesiyle MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu tam kadrosu tamamlanmış olacak.