MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist kim oldu?
MasterChef Türkiye'de Altın Kupa heyecanı final haftasıyla taçlanıyor. 16 Ocak 2026 akşamı ekranlara gelen bölümde, son dörtlü arasında gerçekleşen zorlu etaplar tamamlandı. Gecenin sonunda şeflerin en yüksek puanını toplayarak ilk finalist koltuğuna oturan isim, kupanın en büyük favorisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. . Peki, MasterChef ilk finalist kim oldu? 16 Ocak 2026 MasterChef dün akşam kim finale kaldı?
Altın Kupa yolunda sona kalan ve şampiyonluk için mücadele eden isimler Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç oldu. Yarışmacılar, final biletini kapmak için şeflerin belirlediği zorlu bir gastronomi maratonuna çıktı
Bu kritik gecede, şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmesiyle, yarışmacılardan tek bir günde Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarına ait üç farklı yemek hazırlamaları istendi.
MASTERCHEF İLK FİNALİSTİ KİM OLDU?
Yarışmacıların iddialı sözlerle tezgâh başına geçtiği bu zorlu etaplarda, mutfakta tansiyon zaman zaman yükseldi. Şefler, hazırlanan tabaklar için "Roket gibi tabaklar geliyor" gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.
Üç etabın sonunda toplanan puanlar, yarışmacıların kaderini belirledi. İlk finalist Hasan oldu.
MASTERCHEF ALTIN KUPA FİNAL TARİHİ
Bu heyecan dolu anın ardından, ikinci finalist ise 17 Ocak Cumartesi günü belli olacak ve Altın Kupa'nın sahibi 18 Ocak Pazar günü canlı yayında gerçekleşecek büyük finalle netleşecek.