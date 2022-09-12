MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili üzen haber! Somer Sivrioğlu duyurdu

TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de geçen haftalarda eski yarışmacılar katılmıştı. Hamza, geçtiğimiz ay yayımlanan ve eski yarışmacıların yer aldığı MasterChef bölümüne katılmayınca birçok kişi kendisini merak etmişti. Görüntülü olarak yayına bağlanan Hamza yaptığı açıklamada böbreklerini kaybettiğini açıklamıştı.

"ANNEM BANA CAN VERECEK" DEMİŞTİ

MasterChef’in eski sezon yarışmacısı Hamza Mercimek canlı yayıda ‘Annem beni doğurdu şu anda annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak.’ demişti.

SOMER ŞEF SON DURUMUNU AÇIKLADI

Hamza, annesinden nakil alacağını belirtmişti. Masterchef Türkiye'nin 10 Eylül akşamı ekrana gelen bölümünde Somer Sivrioğlu, Hamza'yla ilgili son durumu duyurdu.

"Çok da harika bir haberle başlayamayacağız" diyen Somer Şef şöyle devam etti: "Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor. Annesi kendi böbreğini verecekti fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza’nın sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza’nın yanındayız"

ÖDÜL, PARA ÖDÜLÜNE ÇEVRİLDİ

Hamza için üzülen yarışmacılar jüri üyelerinden bir istekte bulundu. Masterchef yarışmacıları kazanacakları ödülü Hamza için maddiyata çevirmek istediğini belirtti.

Yarışmacıların talebi üzerine Somer Şef "Bu arada yapımcılarımızla konuştuk, bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz" dedi. Masterchef'te bir ilk yapılarak ödül paraya çevrildi. Ödül miktarını Somer Şef 50 bin TL olarak açıkladı.