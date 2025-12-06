MasterChef Özkan kimdir, nereli? MasterChef Özkan Akan kaç yaşında?

1997 doğumlu olan ve şu an 28 yaşında bulunan Özkan, aslen Vanlı olmasına rağmen mesleki kariyerini Bodrum'da sürdürmektedir. Mutfak sanatları eğitimini akademik yollar yerine bizzat deneyimleyerek alan Özkan, Bodrum'da üç ödüllü bir restoranda Su Şefi (Chef de Partie) pozisyonunda görev yapmaktadır.