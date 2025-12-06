MasterChef Özkan kimdir, nereli? MasterChef Özkan Akan kaç yaşında?
Yaklaşık beş ay süren zorlu MasterChef maratonunun ardından kupayı kaldırma hedefiyle final tezgahına geçen Özkan Akan, yarışmanın en iddialı ve güçlü isimlerinden biri. Peki MasterChef Özkan kimdir, nereli? MasterChef Özkan Akan kaç yaşında?
MasterChef Türkiye 2025 finalinin iddialı isimlerinden Özkan Akan, yarışmadaki güçlü duruşu ve deniz ürünlerindeki yetkinliğiyle öne çıkıyor.
Finale adını yazdıran Özkan, kariyerini kupayla taçlandırmayı hedeflemektedir.
MasterChef Türkiye 2025 sezonunun iki güçlü finalisti arasında yer alan Özkan Akan, yarışmaya Bodrum'dan katılan ve büyük finale kadar yükselen iddialı bir alaylı şeftir.
1997 doğumlu olan ve şu an 28 yaşında bulunan Özkan, aslen Vanlı olmasına rağmen mesleki kariyerini Bodrum'da sürdürmektedir. Mutfak sanatları eğitimini akademik yollar yerine bizzat deneyimleyerek alan Özkan, Bodrum'da üç ödüllü bir restoranda Su Şefi (Chef de Partie) pozisyonunda görev yapmaktadır.