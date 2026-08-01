MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya kızı Maya'dan yürek burkan veda

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyon olan Eren Kaşıkçı, ani vefatıyla herkesi yasa boğdu. İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulunan 37 yaşındaki ünlü şef, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni sonrası memleketi Tokat'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Kaşıkçı'nın ölümüyle alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ANNE ECEM KAŞIKÇI'DAN VEDA

Tokat'ın Musullu Köyü'nde toprağa verilen Eren Kaşıkçı'ya minik kızı Maya'nın vedası yürek burktu. Anne Ecem Kaşıkçı'nın paylaşımı herkesi duygulandırdı.

"RESMİ MEZARINA BIRAKTIK"

Eren Kaşıkçı'nın mezarının fotoğrafını paylaşan Ecem Kaşıkçı, "Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekânın huzur, yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu... Maya seninle hayalini çizmişti, sana bıraktık canımız Eren. Nur içinde uyu'' ifadelerini kullandı.