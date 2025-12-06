MasterChef şampiyonu kim olacak? MasterChef Türkiye şampiyonu canlı yayında belli oluyor
Türkiye'nin en zorlu ve en uzun soluklu yemek yarışması olan MasterChef Türkiye 2025, heyecan dolu ayların ardından bu akşam büyük finalle sona eriyor. Jüri üyelerinin ve izleyicilerin favori olarak gösterdiği iki güçlü isim, Özkan ve Sezer, şampiyonluk kupasını kazanmak ve kariyerlerindeki en büyük zaferi elde etmek için canlı yayında son kez tezgah başına geçiyorlar. Peki MasterChef şampiyonu kim olacak?
Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in zorlu etaplarından geçerek izleyicilerin takdirini kazanan Özkan ve Sezer, kariyerlerinin zirvesi olan MasterChef Türkiye 2025 Büyük Finali'nde şu an mücadele ediyorlar.
Türkiye finali ne zaman, saat kaçta?
MasterChef Türkiye 2025 büyük finali, be bu akşam (6 Aralık Cumartesi) saat 20.00'de başladı.
Şu an itibarıyla (20:21), yarışmanın ilk turları devam etmekte olup, Özkan ve Sezer şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyonu belirleyecek kritik oylamalar ve sonuç anı ise canlı yayınla izleyicilere ulaşacak.
Canlı yayında aşamalı olarak yapılan bu son mücadelede, iki güçlü aday hem yeteneklerini hem de baskı altındaki performanslarını sergiliyor. Kupayı havaya kaldıran ve MasterChef 2025 şampiyonu unvanını alan isim, bu akşamın sonunda belli olacak.
MasterChef Türkiye'nin en merak edilen konularından biri olan Büyük Ödül, genellikle final gecesi canlı yayında açıklanmaktadır.