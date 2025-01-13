MasterChef şampiyonu Onur Üresin'den ilk paylaşım: "Kendi hikayenizi yazın, çünkü o hikaye bir gün sizi zirveye taşıyabilir"

Üresin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bugün buraya sadece bir hayal ile başladım.Çok çalıştım,vazgeçmedim ve işte șimdi hayallerim gerçek oldu.Her zorluğun üstesinden azimle geldim.Pes etmedim,yorulmadım ve șimdi buradayım.Kendime inandım,yeteneklerime güvendim.Bugün bu başarı,inancın ve emeğin zaferi.Beni destekleyen herkese teşekkür ederim.Bu başarı sadece benim değil,beni sevenlerin de başarısı.Hayal etmekle başlıyor her şey.Bugün,hayallerimin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüm.Herkese şunu söylemek istiyorum:Kendi hikayenizi yazın,çünkü o hikaye bir gün sizi zirveye taşıyabilir"