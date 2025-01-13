MasterChef şampiyonu Onur Üresin'den ilk paylaşım: "Kendi hikayenizi yazın, çünkü o hikaye bir gün sizi zirveye taşıyabilir"
Masterchef Türkiye 2024 şampiyonu 11 Ocak akşamı canlı yayında belli oldu. Onur ve Kerem arasındaki nefes kesen yarışı kazanan Onur Üresin oldu. Şampiyon, sosyal medya paylaşımında ilk paylaşımını yaptı ve duygularını ifade etti.
Zorlu ve uzun bir maratonun ardından Onur ve Kerem arasındaki final mücadelesinde MasterChef 2024-2025 şampiyonu belli oldu. 3. turun sonunda yapılan puanlamayla şampiyon Onur Üresin oldu.
MasterChef şampiyonluk kupasını alan Onur Üresin, Instagram hesabından yayınladığı gönderisiyle duygularını paylaştı.
Üresin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bugün buraya sadece bir hayal ile başladım.Çok çalıştım,vazgeçmedim ve işte șimdi hayallerim gerçek oldu.Her zorluğun üstesinden azimle geldim.Pes etmedim,yorulmadım ve șimdi buradayım.Kendime inandım,yeteneklerime güvendim.Bugün bu başarı,inancın ve emeğin zaferi.Beni destekleyen herkese teşekkür ederim.Bu başarı sadece benim değil,beni sevenlerin de başarısı.Hayal etmekle başlıyor her şey.Bugün,hayallerimin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüm.Herkese şunu söylemek istiyorum:Kendi hikayenizi yazın,çünkü o hikaye bir gün sizi zirveye taşıyabilir"