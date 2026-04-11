Anasayfa Magazin Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor: "Yeni hayatımız için çok heyecanlıyız"
MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu ve Michelin Genç Şef ödüllü Serhat Doğramacı ile eşi Burcu Doğramacı, ailelerine katılacak yeni üyenin heyecanını yaşıyor. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyuran çift, takipçilerinden binlerce tebrik mesajı aldı.
1 / 6
MasterChef Türkiye tarihinin en disiplini ve teknik şeflerinden biri olarak hafızalara kazınan Serhat Doğramacı, gastronomi dünyasındaki başarılarını şimdi de özel hayatındaki bu güzel haberle taçlandırıyor.
2 / 6
Yaklaşık 10 yıllık bir birlikteliğin ardından 2022 yılında görkemli bir düğünle evlenen Serhat ve Burcu Doğramacı çifti, ailelerine katılacak yeni üyeyi müjdeledi.
3 / 6
Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımla bebek beklediklerini şu notla duyurdu:
"+1'imizle yolun yarısına geldik bile! Yeni hayatımız için çok heyecanlıyız."
4 / 6
Duyurunun ardından eski yarışma arkadaşları ve binlerce takipçisi çifte tebrik mesajları yağdırdı.