MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu boşandı

MasterChef 2020'nin ikincisi olan Barbaros Yoloğlu, kız arkadaşı Şule İdil Aydın'la rüya gibi bir düğünle evlenmişti.

EVLİLİKLERİ UZUN SÜRMEDİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok mutlu oldukları yüzlerinden okunan Barbaros ve eşinin evlilikleri uzun sürmedi.

2023 yılında, hayranlarının 'peri masalı' olarak nitelendirdiği bir düğünle Şule İdil Aydın’la dünyaevine giren Barbaros, sosyal medyada paylaştığı samimi karelerle aşklarını gözler önüne sermişti. Ancak çift uzun süre geçmeden boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve evlilik sona ermişti.

DÖVMESİNİ KAPATTI

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da yeniden ocak başına geçen Barbaros Yoloğlu'nun yeni tarzı dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yoloğlu boşanmasının ardından dövmelerini de kapattırdı.

MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI KİMLER?

Altın Kupa yarışmacıları:

Eren, Dilara, Sergen, Semih, Alican, Kerem, Beyza, Hasan, Kıvanç, Barış, Batuhan, Erim, Tolga, Ayaz, Hakan, Çağatay, Eda, Barbaros...