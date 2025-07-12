MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim kim oldu?
MasterChef Türkiye 2025'in ana kadrosuna giren ilk isim, 11 Temmuz Cuma akşamı belli oldu. Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın karşısında ter döken 14 yarışmacı adayı, MasterChef önlüğünü kapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin menüsünde Diyarbakır Duvaklı Pilav ve kırmızı orman meyveleriyle hazırlanmış yaratıcı tabaklar yer alırken, iki turda da şeflerden tam not alarak gecenin en başarılı tabağına imza atan bir isim, ana kadronun ilk üyesi oldu.
MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı dorukta. Dün geceki zorlu mücadelenin ardından, 14 iddialı yarışmacı arasından ana kadroya giren ilk isim belli oldu.
DİYARBAKIR DUVAKLI PİLAV
MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında, 14 kişilik yarışmacı kadrosu Diyarbakır Duvaklı Pilav yapmak için mücadele verdi.
YARATICI TABAK YAPMALARI İSTENDİ
Şefler, etapta yarışmacılara tam 40 dakika oldu. Süre sonunda, ilk turun en başarılı isimleri Hilal ve Bilal oldu. Başarılı olarak ikinci etaba geçen 9 yarışmacı bu kez yaratıcılık turunda önlük giydi. Bu etapta ise şefler kırmızı orman meyveleri ile yarışmacılardan yaratıcı yemek yapmalarını istedi.
ANA KADROYA GİREN İLK İSİM FURKAN
45 dakikalık süre sonunda şefler yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı yaparak MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.