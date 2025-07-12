MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı dorukta. Dün geceki zorlu mücadelenin ardından, 14 iddialı yarışmacı arasından ana kadroya giren ilk isim belli oldu.

DİYARBAKIR DUVAKLI PİLAV

MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında, 14 kişilik yarışmacı kadrosu Diyarbakır Duvaklı Pilav yapmak için mücadele verdi.

YARATICI TABAK YAPMALARI İSTENDİ

Şefler, etapta yarışmacılara tam 40 dakika oldu. Süre sonunda, ilk turun en başarılı isimleri Hilal ve Bilal oldu. Başarılı olarak ikinci etaba geçen 9 yarışmacı bu kez yaratıcılık turunda önlük giydi. Bu etapta ise şefler kırmızı orman meyveleri ile yarışmacılardan yaratıcı yemek yapmalarını istedi.

ANA KADROYA GİREN İLK İSİM FURKAN

45 dakikalık süre sonunda şefler yarışmacıların yemeklerini değerlendirdi. Gecenin sonunda en başarılı tabağı yaparak MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.