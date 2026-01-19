MasterChef'te dün akşam kim kazandı? İşte MasterChef All Star Altın Kupa şampiyonu

Final Puan Durumu ve Etaplar

Yarışmacılar, üç zorlu turda toplam puanlarını yükseltmek için mücadele ettiler:

1. Etap (Türk Mutfağı): Sergen 23 puan alırken, Hasan 20,5 puanla ilk turu tamamladı.

2. Etap (Uluslararası Mutfak): Sergen puanını 46’ya çıkardı; Hasan ise 43,5 puana ulaştı.

3. Etap (İmza Tabağı): Canlı yayında yapılan final turunda Sergen, ana ürünü Oğlak eti olan ve şeflerden "mantar numarası" ile tam not alan tabağıyla toplam 72 puan topladı. Hasan Biltekin ise geceyi 69,5 puan ile tamamladı.