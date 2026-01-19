MasterChef'te dün akşam kim kazandı? İşte MasterChef All Star Altın Kupa şampiyonu
MasterChef Türkiye All Star’da dün gece (18 Ocak 2026) gerçekleşen görkemli büyük finalin ardından "Altın Kupa"nın sahibi belli oldu. Peki MasterChef'te dün akşam kim kazandı? İşte MasterChef All Star Altın Kupa şampiyonu
MasterChef Türkiye All Star’da haftalardır süren büyük heyecan, 18 Ocak 2026 Pazar akşamı yayınlanan görkemli finalle zirveye ulaştı.
2021 yılının efsanevi isimleri Sergen Özen ve Hasan Biltekin arasındaki kıyasıya rekabetin kazananı, jüri puanlarıyla rakibini geride bırakan Sergen Özen oldu.
Sergen Özen, "Altın Kupa"nın sahibi olmanın yanı sıra MasterChef Türkiye tarihinin en büyük ödüllerinden biri olan 5 Milyon TL’lik para ödülünü de kazandı.
Final Puan Durumu ve Etaplar
Yarışmacılar, üç zorlu turda toplam puanlarını yükseltmek için mücadele ettiler:
1. Etap (Türk Mutfağı): Sergen 23 puan alırken, Hasan 20,5 puanla ilk turu tamamladı.
2. Etap (Uluslararası Mutfak): Sergen puanını 46’ya çıkardı; Hasan ise 43,5 puana ulaştı.
3. Etap (İmza Tabağı): Canlı yayında yapılan final turunda Sergen, ana ürünü Oğlak eti olan ve şeflerden "mantar numarası" ile tam not alan tabağıyla toplam 72 puan topladı. Hasan Biltekin ise geceyi 69,5 puan ile tamamladı.