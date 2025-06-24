MasterChef'te yarışmacının tabağından ip çıktı! Jüri üyeleri affetmedi

Ön eleme turuna katılan yarışmacılar, jüriyi etkilemek için en iyi tabaklarını sunarken, bir yarışmacının hazırladığı yemekte beklenmedik bir detay fark edildi. Şık sunumuyla öne çıkmak isteyen yarışmacının tabağında, ip parçası bulundu. Bu durum hem jürinin hem de ekran başındaki izleyicilerin tepkisini çekti.