MasterChef'te yedeklerden kim kazandı? 28 Temmuz 2025 Masterchef Türkiye'de yedek yarışmacılar

Dün gece TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de, ana kadroya yedeklerden girecek isimler belli oldu. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı gecede, ana kadro hayali kuran yarışmacılar, iki aşamalı etapta bir kez daha hünerlerini sergilediler. Yedek kadroya seçilebilmek için mutfakta kıran kırana bir karşılaşma yaşandı. Şeflerin belirlediği konseptlerde en iyi tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacılar, tüm yeteneklerini ortaya koydu.

MasterChef son bölümde neler yaşandı? Yedekler kimler oldu?

Gecede iki etaptan oluşan eleme turunda şefler, yarışmacılardan yaratıcılıklarını konuşturmalarını istedi.

Birinci Tur: Yarışmacılardan ceviz ile yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. 45 dakikalık sürenin sonunda şeflerin tadımıyla birlikte Murat Can Akpınar ve Şule Altaş rakiplerinden daha başarılı tabaklar çıkararak ilk iki yedek isim olmayı başardı.

İkinci Tur: Kalan yarışmacılardan bu kez düğün çorbası hazırlamaları talep edildi. Verilen süre sonrasında hazırlanan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından, yedek kadroya giren diğer isimler Ömer Kalaydın ve Yakup Öztürk oldu.

Böylece MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu yedek kadrosu Murat Can Akpınar, Şule Altaş, Ömer Kalaydın ve Yakup Öztürk'ten oluşmuş oldu. Bu isimler, ilerleyen bölümlerde ana kadroya geçme şansı yakalayacaklar.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 15. İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren 15. yarışmacı İrem oldu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef'te ana kadroya giren 14. yarışmacı Gizem oldu.

1. Grup Yarışmacıları:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

2. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

3. Grup Yarışmacıları:

Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem