Masterchef'te 'affedilemez hata' ne? 30 Ekim'de Masterchef'te kim elendi?
Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te 30 Ekim akşamı yine bir eleme heyecanı yaşandı. Bu kez Masterchef'e veda eden isim Tayfun oldu. İşte Masterchef eleme gecesinden ekranlara yansıyanlar...
Masterchef'te 30 Ekim pazar akşamı yine bir eleme heyecanı vardı. Haftanın eleme adayları Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Yağız, Büşra ve Metin oldu. Yarışmacılardan Brüksel Lahanası ana ürünüyle yaratıcılıklarını sergilemeleri istendi. Bu bölümde en beğenilen tabaklar sırasıyla Metin, Burak Kaya ve Yağız'ın tabakları oldu. Tayfun, Serpilay ve Büşra ise ikinci eleme turuna kaldı.
TAŞ HAVUZ TARİFİNDE YARIŞTILAR
Tayfun, Büşra ve Serpilay Somer Şef'in zorlu 'Taş Havuz' tarifini yapmaya çalıştı. Morali bozulan Tayfun, "Yaptığım şeyleri koyamamaya kızıyorum" dedi, turşu ve midyeyi koyamadığını söyledi.
Taş Havuz tarifi her 3 yarışmacıyı da oldukça zorladı. Zaten Somer Şef de, "Taş Havuz gerçekten çok zor bir yemek. 50 dakikada bu yemekte hatalar olacağını öngörüyorduk zaten. Hatalarınızdan ders alın ama kendinize de çok yüklenmeyin. Çünkü hiç kolay bir tabak değil. Hal böyle olunca biz de 3 tane hatalı olan, eksiği olan tabak arasından en az 2 hatalı seçtik" dedi.
SONUÇ AÇIKLANMADAN ÖNCE MEHMET ŞEF: KABUL EDEMEYECEĞİMİZ TEK ŞEY...
Jüri değerlendirme yaparken Mehmet Şef'in şu sözleri duyuldu: "Bizim burada ürünler eğri olur, doğru olur ama kabul edemeyeceğimiz tek şey var..."