Masterchef'te 'affedilemez hata' ne? 30 Ekim'de Masterchef'te kim elendi?

Taş Havuz tarifi her 3 yarışmacıyı da oldukça zorladı. Zaten Somer Şef de, "Taş Havuz gerçekten çok zor bir yemek. 50 dakikada bu yemekte hatalar olacağını öngörüyorduk zaten. Hatalarınızdan ders alın ama kendinize de çok yüklenmeyin. Çünkü hiç kolay bir tabak değil. Hal böyle olunca biz de 3 tane hatalı olan, eksiği olan tabak arasından en az 2 hatalı seçtik" dedi.