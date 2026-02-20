Masumiyet Müzesi'nin Sibel'i kamera arkası görüntüler paylaştı
Güller ve Günahlar ile ekranlara dönen Oya Unustası, dijital dünyada büyük ses getiren Masumiyet Müzesi dizisindeki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncunun "Sibel" karakterine hayat verdiği projenin setinden paylaştığı kamera arkası görüntüleri, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Dijital dünyada fırtınalar estiren Masumiyet Müzesi uyarlamasında "Sibel" karakterine hayat veren Oya Unustası, izleyiciden tam not alan performansını set arkasından paylaştığı renkli karelerle taçlandırdı.
Şimdilerde Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar ile televizyon izleyicisiyle buluşan başarılı oyuncunun paylaşımları, sosyal medyada kısa sürede etkileşim rekoru kırdı.
Oya Unustası, Orhan Pamuk’un ölümsüz eserinden uyarlanan dizinin setinde, sahnelerin ciddiyetinin aksine oldukça keyifli ve samimi anlar yaşandığını gözler önüne serdi.
Oyuncu, dönemin ruhunu yansıtan zarif kostümleri ve set dekorları arasında çekilen fotoğraflarını “Müzeden parçalar” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.