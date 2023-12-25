Matthew Perry'nin eski sevgilisi: Uyuşturucu kullanmamak için ellerini yapıştırıcı ile dizlerine yapıştırdı

54 yaşında evinde ölü bulunan Matthew Perry'nin otopsi sonucu ölümünden neredeyse iki ay sonra yayınlanmıştı. Rapora göre oyuncunun aşırı dozda ketamin (atlar için kullanılan bir uyuşturucu ilaç) aldıktan sonra jakuzisinde boğulduğu ortaya çıktı. Ünlü ismin eski sevgilisi Kayti Edwards The UK Sun'a verdiği röportajda, Matthew Perry hakkında birçok yeni bilgi verdi.

'YAPIŞTIRICI İLE ELLERİNİ BACAKLARINA YAPIŞTIRMIŞTI'

"Matthew'un Hollywood Hills'teki evindeydim. Kötü bir durumdaydı" diyen 47 yaşındaki Edwards, ''Gece boyunca uyuşturucu kullanmıştı. Onu kanepede ellerini bacaklarına yapıştırmış halde buldum. O gün daha fazla uyuşturucu madde kullanmamak için güçlü bir yapıştırıcı kullanarak ellerini bacaklarına yapıştırmıştı. Ellerini kurtarmak için oje çıkarıcı ve zeytinyağı kullanmak zorunda kaldım. Ellerini bacaklarından ayırabildiğimizde dizlerinde kırmızı lekeler kalmıştı'' açıklamasını yaptı.