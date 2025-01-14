Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik yeni pozlar

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile ayrılığının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Icardi, yeni aşkıyla romantik pozlarını paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik yeni pozlar - Resim : 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi gündeme gelmeye devam ediyor.  Özel hayatıyla sürekli konuşulan ünlü futbolcu, eşi Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.

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Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik yeni pozlar - Resim : 2

Icardi, boşanma kararının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

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Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik yeni pozlar - Resim : 3

Icardi yeni sevgili Suarez, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı aşk dolu pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

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Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik yeni pozlar - Resim : 4

Icardi sevgilisinin tek fotoğraflarının da bulunduğu paylaşımlarına 'kalp' emojisi ekledi. 