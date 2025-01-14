Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den romantik yeni pozlar
Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile ayrılığının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Icardi, yeni aşkıyla romantik pozlarını paylaştı.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi gündeme gelmeye devam ediyor. Özel hayatıyla sürekli konuşulan ünlü futbolcu, eşi Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.
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Icardi, boşanma kararının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
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Icardi yeni sevgili Suarez, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı aşk dolu pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
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Icardi sevgilisinin tek fotoğraflarının da bulunduğu paylaşımlarına 'kalp' emojisi ekledi.