Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Wanda Nara, sağlık durumuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Hakkındaki ‘lösemi’ iddiaları sonrası ilk kez sessizliğini bozan Wanda Nara, yaşadıkları ve son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"Ne olduğunu biraz anlatmak istiyorum"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, şu ifadeleri kullandı: “Herkese iyi günler, birkaç gün boyunca kendime ihtiyaç duydum ve ne olduğunu biraz anlatmak istiyorum; Çarşamba günü, her yıl ya da seyahate çıktığımda olduğu gibi, kendi kararım ile rutin kontrollerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı değerler yanlış çıktı ve başka kontrollerle tamamlamak için hastaneye yatmaya karar verdim. Perşembe günü, kendi kararım ile, daha fazla inceleme yapılması için bu klinikten ayrıldım ve bir uzmanla görüştüm. Bunu, ilk incelemelerimin sonuçlarına daha fazla bilgi eklemek amacıyla yaptım.”

“Benim bile sahip olmadığım bilgi…”

“Her anne gibi, çocuklarımdan korkularımı ve endişelerimi gizlemeye çalıştım. Özellikle henüz kesin bir teşhisim yokken. Ne yazık ki, cuma günü, bir gazeteci tarafından, henüz benim bile sahip olmadığım bir teşhis açıklandı. O anda ilk incelememden henüz 24 saat bile geçmemişti. Çocuklarım her zaman her şeyi benden öğrendi, her zaman konuşurum ve bu da bir istisna olmayacaktı. Ancak daha fazla sonuç ve inceleme ile ve özellikle kendi karar verdiğim anda bunu yapmayı isterdim.”

"Tahlil sonuçlarını bekliyorum"

“Aileme, her bir arkadaşıma ve sizin her birinize, bana olan sevginizi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi evimdeyim, daha fazla tahlil sonucu bekliyorum ve beni destekleyen profesyonellerin yönergelerine uyuyorum. Bunu özel hayatımda gizli tutacağım, özellikle çocuklarımı korumak için.”