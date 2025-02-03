Mauro Icardi'nin sevgilisi Suarez, İstanbul'u keşfe çıktı

Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte gittiği Milano'dan sonra önceki gün İstanbul'a geldi. China Suarez, ayağının tozuyla İstanbul'u keşfe çıktı.

Elele Online

Elele Online
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Mauro Icardi'nin sevgilisi Suarez, İstanbul'u keşfe çıktı - Resim : 1

Wanda Nara'dan boşanmaya hazırlanan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı.   Mauro Icardi ile birlikte yeni sevgilisi China Suarez de İstanbul'a geldi.

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Mauro Icardi'nin sevgilisi Suarez, İstanbul'u keşfe çıktı - Resim : 2

China Suarez, ayağının tozuyla İstanbul'u keşfe çıktı. Suarez, Tarihi Yarımada'ya giderek Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı merkezli gezisi sırasında gördüklerinden bir hayli etkilendi.

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Mauro Icardi'nin sevgilisi Suarez, İstanbul'u keşfe çıktı - Resim : 3

İstanbul'un çeşitli yerlerini takipçileriyle paylaşan China Suarez'e takipçilerinden de yorum yağdı ve İstanbul'a dair güzel yorumlar yapıldı.

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Mauro Icardi'nin sevgilisi Suarez, İstanbul'u keşfe çıktı - Resim : 4