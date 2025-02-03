Mauro Icardi'nin sevgilisi Suarez, İstanbul'u keşfe çıktı
Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte gittiği Milano'dan sonra önceki gün İstanbul'a geldi. China Suarez, ayağının tozuyla İstanbul'u keşfe çıktı.
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Wanda Nara'dan boşanmaya hazırlanan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli oyuncu - model - şarkıcı China Suarez ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı. Mauro Icardi ile birlikte yeni sevgilisi China Suarez de İstanbul'a geldi.
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China Suarez, ayağının tozuyla İstanbul'u keşfe çıktı. Suarez, Tarihi Yarımada'ya giderek Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı merkezli gezisi sırasında gördüklerinden bir hayli etkilendi.
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İstanbul'un çeşitli yerlerini takipçileriyle paylaşan China Suarez'e takipçilerinden de yorum yağdı ve İstanbul'a dair güzel yorumlar yapıldı.
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