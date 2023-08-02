Maviye Sürgün dizisinin kadrosuna yeni isim dahil oldu

Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı "Maviye Sürgün" her Çarşamba izleyici ile buluşmaya devam ediyor. O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği "Maviye Sürgün" dizisi kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Gökçe Eyüboğlu kadroda

Maviye Sürgün'ün oyuncu kadrosuna Gökçe Eyüboğlu katıldı. Eyüboğlu, dizideki" dengeleri değiştirecek olan Seval karakterine hayat verecek.

Ozan'ın babasıyla evlilik yapan Seval, babasından kalan hakları devretmek için Çamlıkıyı'ya gelir. Onun gelişi ile tüm dengeler yeniden değişecektir.