Mazhar Alanson ile Fuat Güner sahnelere döndüğünü duyurdu: Kaderde bu da varmış

Sevilen müzik grubu MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, yaşadığı hastalık nedeniyle 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. 52 yıllık dostları Özkan Uğur'u kaybettikleri günden bu yana konserlere ara veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner, duygusal bir mesajla sahnelere döneceğini duyurdu.

"Kaderde bu varmış, en başa dönmek"

16 Mart Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek ikiliden Mazhar Alanson, konser afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Alanson, paylaşımına "Kaderde bu varmış, en başa dönmek… İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mmazhar Alanson (@mazharalanson)'in paylaştığı bir gönderi

"Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık"

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" ifadelerini kullanmıştı.