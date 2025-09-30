Mazhar Alanson, kızının ölümünü nasıl öğrendiğini anlattı: “Arkadaş kaybını kabulleniyorsunuz ama evlat acısı kalıcı oluyor"
Geçtiğimiz sene ani bir hastalığın ardından 50 yaşındaki kızı Melek Eda Alanson'un kaybıyla büyük bir yıkım yaşayan usta sanatçı Mazhar Alanson, katıldığı BloombergHT'deki "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında yaşadığı derin acıyı anlattı.
Sanatçı Mazhar Alanson, BloombergHT'de yayımlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu ve geçtiğimiz yıl kaybettiği kızı Melek Eda Alanson'un vefatıyla ilgili duygularını ve yaşadığı zorlu süreci paylaştı.
Ani hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında vefat eden kızı Eda'nın ölüm haberini aldığı anı anlatan Alanson, o günü şu sözlerle ifade etti:
"Ben kalktığımda Biricik iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman."
Yaşadığı acının kalıcı olduğunu belirten Alanson, bu durumu tasavvufla kabullendiğini dile getirdi:
"Çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor... Arkadaşınızı kaybettiğinizde yalnız hissediyorsunuz ama onu kabullenebiliyorsunuz. Çocuğunuz vefat ederse bir müddet hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Tasavvufta da söylendiği gibi kabullenmek gerekiyor. İsyan etmedim."
Mazhar Alanson'un samimi itirafları, sanatçının yaşadığı derin acıyı ve bunu metanetle karşılayışını gözler önüne serdi.