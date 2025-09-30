Mazhar Alanson, kızının ölümünü nasıl öğrendiğini anlattı: “Arkadaş kaybını kabulleniyorsunuz ama evlat acısı kalıcı oluyor"

Yaşadığı acının kalıcı olduğunu belirten Alanson, bu durumu tasavvufla kabullendiğini dile getirdi:

"Çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor... Arkadaşınızı kaybettiğinizde yalnız hissediyorsunuz ama onu kabullenebiliyorsunuz. Çocuğunuz vefat ederse bir müddet hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Tasavvufta da söylendiği gibi kabullenmek gerekiyor. İsyan etmedim."